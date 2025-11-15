EEUU y Ecuador acordaron no mandar a solicitantes de asilo a sus países de origen

Estados Unidos y Ecuador acordaron que los solicitantes de asilo que Washington mande provisionalmente al país andino no podrán ser devueltos a su país de origen, según el documento negociado en julio y publicado este viernes.

Ambos países suscribieron un pacto para que el gobierno de Donald Trump, que lleva a cabo una gran operación contra la inmigración ilegal, pudiera transferir a Ecuador a personas que entraron ilícitamente y que pedían refugio.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el documento, negociado entre el 16 y el 23 de julio, y que entrará en vigor oficialmente el lunes, una vez aparezca en el Boletín Oficial.

El pacto «busca garantizar el traslado digno, seguro y adecuado de Estados Unidos a Ecuador de ciudadanos de terceros países (…) que buscan protección internacional para no ser devueltos a sus países de origen».

Ambos países declaran que Ecuador podrá «bajo su total discreción aceptar total o parcialmente» los envíos de grupos de solicitantes de asilo.

Asimismo, Ecuador «acuerda no mandar de vuelta a ninguna persona (…) a su país de origen o de residencial habitual hasta que no se llegue a una decisión final sobre cualquier solicitud pendiente».

Estados Unidos «no trasladará menores no acompañados» a Ecuador, asegura el texto.

Ecuador por su parte determinará qué hacer con los solicitantes de asilo que abandonen sus demandas durante su estancia en el país.

Ambos países se comprometen a someterse a sus obligaciones de acuerdo con la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951.

Washington firmó acuerdos similares con Belice, El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

Estados Unidos anunció hace dos semanas una reducción drástica de admisión de refugiados. Apenas 7.500 personas recibirán ese estatuto, frente a los más de 100.000 que aceptó durante el mandato del demócrata Joe Biden, entre 2021 y 2025.

