EEUU y Japón realizan intervención conjunta en apoyo al yen

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Japón y Estados Unidos anunciaron el lunes que están dispuestos a intervenir nuevamente tras una acción conjunta para apuntalar el yen, luego de que la divisa japonesa alcanzara su nivel más bajo en cuatro décadas.

El yen se ha debilitado debido a la brecha entre los tipos de interés en Japón y Estados Unidos, sumado a la preocupación por la gigantesca deuda japonesa bajo el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la acción concertada y aseguró que lo hizo por «amistad».

Cuando le preguntaron a bordo del Air Force One por qué Estados Unidos estaba actuando para respaldar el yen, Trump dijo: «Porque tenemos una muy buena relación con Japón».

En Tokio, la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katyama, precisó que el viernes el ministerio «compró el yen japonés en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos».

«Esta acción conjunta (…) contrarrestó la excesiva volatilidad y los movimientos desordenados de los últimos meses en el yen japonés», agregó la ministra.

El diario Financial Times informó que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York tomó la inusual medida de vender euros para comprar yenes en nombre del Departamento del Tesoro estadounidense.

«Ellos tienen, ya sabes, un yen debilitado y querían un poco de ayuda. Y nosotros siempre estamos ahí para Japón. Japón ha sido sido muy buenos con nosotros, con la excepción, por supuesto, de Pearl Harbor», dijo Trump.

La intervención se produjo después de que el yen cayera en julio a 163,24 por dólar, su nivel más débil desde 1986.

La acción de Washington se produjo cuando el yen repuntó con fuerza la semana pasada, alimentando las especulaciones de que las autoridades japonesas también habían intervenido en los mercados cambiarios.

«Los episodios históricos de intervenciones conjuntas (en el yen) indican que suelen ocurrir alrededor de puntos de inflexión clave en el tipo de cambio», comentó el economista Michael Wan, del banco japonés MUFG.

El Banco de Japón (central) aumentó en junio su tipo de interés a 1%, el nivel más alto en 31 años, aunque muy por debajo del 3,5 a 3,75% de la Reserva Federal estadounidense.

Esta diferencia hace que los inversores tomen préstamos baratos en yenes e invierten esos recursos fuera de Japón con mejores retornos, lo que genera importantes salidas de capitales que debilitan al yen.

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