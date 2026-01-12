EEUU y la India retoman el diálogo comercial y pactan el ingreso en ‘Pax Silica’

Nueva Delhi, 12 ene (EFE).- La India y Estados Unidos reanudarán mañana sus negociaciones comerciales en un intento por superar el bloqueo de 2025, según anunció este lunes el nuevo embajador estadounidense, Sergio Gor, quien confirmó además la entrada de Nueva Delhi como miembro de pleno derecho en la alianza estratégica de semiconductores ‘Pax Silica’.

«Ambas partes están negociando. De hecho, la próxima llamada sobre comercio tendrá lugar mañana», declaró Gor tras presentar sus cartas credenciales a la presidenta de la India, Droupadi Murmu, asumiendo oficialmente su cargo diplomático.

El embajador reconoció que no será «tarea fácil» cerrar un Tratado de Libre Comercio (TLC), una meta que ha marcado la agenda bilateral desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace casi un año.

Aunque en los primeros meses de mandato el pacto parecía inminente, la relación se enfrió súbitamente en agosto, cuando Washington impuso aranceles punitivos del 50 % a la India como represalia por sus compras masivas de petróleo ruso.

Además, Gor anunció que la India se incorporará en el próximo mes de febrero a la Pax Silica, como miembro pleno, una iniciativa impulsada por la Administración de Trump para blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la inteligencia artificial (IA).

Esta alianza, lanzada a mediados de diciembre, busca reducir la dependencia global de China y cuenta ya con la participación de Japón, Corea del Sur, Australia, Singapur, el Reino Unido e Israel. La Unión Europea (UE) y Canadá participan, por el momento, solo como observadores.

China extrae actualmente alrededor del 70 % de las principales tierras raras, materiales fundamentales para semiconductores, baterías y componentes electrónicos críticos, lo que ha otorgado a Pekín una influencia estratégica sobre la cadena de suministro global.

La costa suroccidental de la India contiene una de las concentraciones más ricas del mundo de monacita, ilmenita, rutilo, leucoxeno, y circón. EFE

