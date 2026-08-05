EEUU y Paraguay firman un acuerdo de cooperación nuclear civil

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El secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, firmaron este martes un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear en Washington.

Ramírez y Rubio firmaron el «Acuerdo 123», como se conoce a estos memorandos que Estados Unidos ha rubricado ya con más de 25 países desde 1954.

La sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense (aprobada en 1954) autoriza el suministro de tecnología nuclear civil, para uso energético o científico, a cambio de que los países beneficiarios cumplan con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Estados Unidos se asegura además el derecho a supervisar el uso del material nuclear, para que no pueda ser utilizado para fines militares.

Washington ha firmado este acuerdo con Argentina, México y Brasil, entre otros.

Rubio calificó la intensificación de la relación entre Washington y Asunción de «increíble» en el último año y medio, con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump.

«Lo que estamos buscando es una relación que no solamente siga creciendo, sino que sea parte de algo que sea permanente», y no sujeto a cambios de gobierno, explicó Rubio durante la firma del documento, en el Departamento de Estado.

El gobierno conservador paraguayo, en el poder desde 2023, y la administración republicana de Trump han aumentado la cooperación a todos los niveles, como parte de la oleada derechista en América Latina.

«No estamos mirando solamente a nivel de cooperación en materia de seguridad bilateral, sino en nuestra región», añadió por su parte el canciller paraguayo.

Rubio se reunió además con el vicepresidente del país sudamericano, Pedro Alliana, presente en la ceremonia.

Ambos abordaron «la profundización de la cooperación en materia de seguridad para contrarrestar las amenazas de la delincuencia transnacional y el terrorismo», aseguró un comunicado del Departamento de Estado.

Rubio habló previamente telefónicamente con el presidente Santiago Peña, y ambos «enfatizaron que la unidad y coordinación regional sostenidas serán importantes para impulsar el camino a seguir en Venezuela», informó también el Departamento de Estado.

Por otro lado, Washington y Asunción pidieron una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, que se celebrará el miércoles en la sede de la entidad.

jz/cr