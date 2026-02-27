EEUU y RDC firman un acuerdo de 1.200 millones de dólares contra enfermedades infecciosas

Nairobi, 27 feb (EFE).- Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) han firmado una acuerdo de cooperación sanitaria para combatir enfermedades infecciosas en el país africano por valor de 1.200 millones de dólares (unos 1.015 millones de euros), informó el Gobierno estadounidense.

EE.UU. aportará hasta 900 millones de dólares (cerca de 762 millones de euros), que se repartirán en los próximos cinco años, según un comunicado del Departamento de Estado publicado este viernes por su oficina de información para África en Johannesburgo (Sudáfrica).

Washington pretende así apoyar los esfuerzos del país africano frente al VIH, la tuberculosis, la malaria, la mortalidad maternoinfantil y otras patologías infecciosas, incluida la vigilancia y la respuesta a brotes.

Para ello, se acelerará la introducción y ampliación de innovaciones sanitarias como herramientas de diagnóstico rápido para la sepsis neonatal, y se ampliará la prestación integrada de servicios sanitarios esenciales para el VIH, la tuberculosis, la malaria, la poliomielitis y la salud maternoinfantil.

El compromiso forma parte de un memorando de entendimiento de cooperación bilateral, en el que Kinsasa también se comprometió a aumentar su propio gasto nacional en salud en 300 millones de dólares (casi 254 millones de euros) en los próximos cinco años, para asumir «mayor autosuficiencia» en su sistema sanitario.

«El memorando de entendimiento incluye financiación para la seguridad sanitaria mundial con el fin de establecer un sistema nacional integrado de vigilancia y respuesta a brotes, que incluye una red de laboratorios de alta calidad capaz de detectar e investigar brotes de enfermedades infecciosas en un plazo de siete días», afirmó el Departamento de Estado.

Además de incluir una mayor coordinación de preparación ante pandemias y prevenir la expansión de brotes a zonas vecinas, el pacto también busca fortalecer a los trabajadores sanitarios en primera línea, a través de la profesionalización de los empleados comunitarios de salud mediante una «formación integrada» y una «remuneración sostenible».

Del mismo modo, se modernizarán los sistemas de datos y vigilancia de enfermedades con historiales médicos electrónicos mejorados y plataformas interoperables.

El acuerdo forma parte de la «Estrategia de Salud Global América Primero», presentada en septiembre pasado, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Otros países africanos han rubricado ya acuerdos similares, como Kenia, Uganda, Ruanda, Esuatini, Liberia, Mozambique o Camerún, si bien Zimbabue ha renunciado recientemente a firmar un pacto porque éste permitiría a Washington acceder a datos sanitarios privados. EFE

