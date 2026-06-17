EEUU y República Dominicana firman un memorando de cooperación en energía nuclear civil

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Washington, 17 jun (EFE).- Estados Unidos y la República Dominicana firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en materia nuclear, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y ampliar los lazos económicos entre ambos países.

El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, según informó el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado.

«La firma de este memorando refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida asociación en el ámbito nuclear civil, fortalecer la seguridad energética y ampliar la cooperación económica, promoviendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación», detalla el texto.

El Departamento de Estado destacó que este tipo de acuerdos permiten fomentar aplicaciones diversas de la tecnología nuclear como la generación eléctrica o la producción de materiales para diagnósticos y tratamientos médicos.

La firma del memorando no implica por sí misma la transferencia de tecnología o materiales nucleares, sino que establece un marco para la cooperación futura entre ambos países en este ámbito. EFE

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