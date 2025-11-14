EEUU y Suiza han llegado a un acuerdo sobre aranceles, dice representante comercial Greer

Washington, 14 nov (EFE).- Estados Unidos y Suiza han llegado a un acuerdo para rebajar aranceles que incluiría inversiones suizas en el sector manufacturero del país norteamericano, adelantó este jueves el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

«Ya hemos llegado básicamente a un acuerdo con Suiza. Así que publicaremos los detalles de ese acuerdo hoy en el sitio web de la Casa Blanca», dijo Greer a la cadena CNBC, sin entrar en detalles específicos sobre el pacto. EFE

