EFE gana un Premio Mundial de la Verificación por ‘Noticias falsas, víctimas reales’

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Vilna, 19 jun (EFE).- EFE ganó este viernes un Global Fact-Checking Award (Premio Mundial de la Verificación) por su serie multimedia ‘Noticias falsas, víctimas reales’, en la clausura de una conferencia internacional que ha reunido esta semana en Lituania a 340 especialistas en la lucha contra la desinformación de todo el planeta.

La Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés) distinguió con este galardón el proyecto ‘Noticias falsas, víctimas reales’ en la categoría de Formato Creativo, que destaca la innovación de las propuestas presentadas y la capacidad de generar contenidos atractivos para la audiencia.

En la argumentación de su fallo, el jurado define este proyecto de la Agencia EFE como «una obra impactante, envolvente y centrada en las personas que ilustra de forma brillante cómo la desinformación, las interpretaciones erróneas y los rumores pueden afectar profundamente a las vidas y los destinos de la gente corriente».

También valora la creatividad del sitio web de ‘Noticias falsas, víctimas reales’, la variedad de sus formatos y que el proyecto incluya talleres educativos en diferentes idiomas, lo que, según remarca, ofrece al público muchas formas de acceder «a estas historias verdaderamente cautivadoras e inspiradoras».

La serie incluye diez artículos, otros tantos vídeos documentales de al menos ocho minutos de duración, treinta vídeos promocionales para redes sociales y un pódcast de seis episodios.

Los protagonistas son personas de Europa, América, África y Asia, cuya vida ha sido destrozada por las falsedades, las teorías de la conspiración y el discurso del odio.

Todas las historias se pueden leer, ver y escuchar en un sitio web creado para el proyecto.

La iniciativa incluye, además, una dimensión educativa con seis talleres para detectar desinformación y fomentar el pensamiento crítico, destinados a comunidades vulnerables e impartidos en colaboración con la organización sin ánimo de lucro Learn to Check.

‘Noticias falsas, víctimas reales’ compitió en la categoría de Formato Creativo con ‘Laura’, un proyecto del verificador español Newtral, y con una investigación sobre desinformación difundida en WhatsApp del medio de comunicación indio NewsMeter.

Los Global Fact-Checking Awards son unos galardones que entrega la IFCN para reconocer trabajos de verificadores de todo el mundo que hayan destacado en el año precedente.

Los premios son otorgados por especialistas en este ámbito durante la conferencia mundial de verificación Global Fact, que este año se ha celebrado en Vilna, capital de Lituania, entre el 17 y el 19 de junio. EFE

sh/ajs