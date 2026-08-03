Efemérides del 4 de agosto

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Un 4 de agosto, pero de 1897, un campesino descubría en España la escultura conocida como Dama de Elche; la Gestapo capturaba a Ana Frank en su escondite en Ámsterdam (1944) y en 2020 se producía en el puerto de Beirut una gran explosión por la combustión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que dejó más de 200 muertos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1693.- El monje benedictino Dom Pérignon inventa el champán en la región de Champaña (Francia).

1704.- La flota angloholandesa toma Gibraltar durante la guerra de sucesión española.

1789.- Revolución francesa: abolición por la Asamblea Nacional de los privilegios feudales.

1897.- Descubrimiento del busto en piedra caliza de la Dama de Elche por un campesino en ​el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche (este de España).

1903.- Elegido papa (Pío X) el cardenal Giuseppe Sarto.

1906.- Naufragio del vapor italiano ‘Sirio’ cerca de Cartagena (Murcia, este de España): 400 muertos. Viajaba de Génova a Sudamérica.

1914.- Primera Guerra Mundial: fuerzas alemanas penetran en Bélgica.

1944.- Las Fuerzas del Interior francesas (FFI) y el ejército estadounidense comandado por el general Patton liberan Rennes tras cuatro años de ocupación nazi.

1944.- Ana Frank es descubierta en su escondite en Ámsterdam y arrestada junto a varias personas por la Gestapo.

1954.- Se estrena en Nueva York el filme de Alfred Hitchcock ‘La ventana indiscreta’ .

1958.- La revista Billboard inaugura su famosa clasificación ‘Billboard Hot 100’, que se convertirá en una de las referencia de la industria musical.

1973.- Los entonces príncipes de España Juan Carlos y Sofía llegan con sus hijos por primera a Marivent, palacio en las Islas Baleares (mar Mediterráneo) que fue cedido por la Diputación de Mallorca el año anterior como su residencia.

1976.- El Gobierno de Adolfo Suárez publica el decreto de amnistía para delitos políticos en España.

1982.- Se despenaliza la homosexualidad en Francia.

1983.- Bettino Craxi se convierte en el primer jefe de Gobierno socialista en Italia desde que se restableció la democracia.

1999.- 518 muertos en un bombardeo de un avión del Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) a dos localidades controladas por efectivos rebeldes en el norte del país.

2004.- Un tribunal argentino dicta la primera sentencia condenatoria contra represores de la última dictadura.

2007.- Lanzamiento de la sonda espacial Phoenix a Marte. Fue la primera nave que se posó en el ártico marciano el 25 de mayo de 2008 y permitió el descubrimiento de agua.

2012.- El estadounidense Michael Phelps se despide en los Juegos Olímpicos de Londres de la natación con su cuarta medalla de oro y la decimoctava en su carrera deportiva.

2018.- En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sale ileso de un supuesto ataque con drones contra su vida durante un acto militar en Caracas.

2019.- El francés Frank Zapata logra atravesar el Canal de la Mancha en veinte minutos con su ‘flyboard’, una plataforma volante propulsada con cinco pequeños reactores alimentados con un depósito de queroseno en su mochila.

2020.- En Líbano, una gran explosión por la combustión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut deja más de 200 muertos y alrededor de 6.500 heridos.

2021.- Un equipo internacional de investigadores, liderados por la española Universidad de Oviedo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, crea una lente de nanoluz mil veces menor que el grosor de un cabello.

2023.- La Justicia rusa condena al opositor Alexéi Navalni a otros 19 años de prisión por extremismo.

2025.- El Supremo de Brasil ordena el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.

NACIMIENTOS

1821.- Louis Vuitton, empresario y diseñador francés.

1900.- Elisabeth Bowes-Lyon, Reina Madre británica.

1901.- Louis Armstrong, trompetista y ‘jazzman’ estadounidense.

1929.- Yasser Arafat, líder palestino.

1953.- Antonio Tajani, político italiano.

1955.- Billy Bob Thornton, actor estadounidense.

1959.- Blanca Andreu, poeta española.

1960.- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español.

1961.- Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

1972.- Eva Amaral, cantante española.

1981.- Meghan Markle, exactriz estadounidense y esposa del príncipe Harry de Inglaterra.

DEFUNCIONES

1526.- Juan Sebastián Elcano, navegante español.

1875.- Hans Christian Andersen, escritor danés.

1977.- Antonio Machín, cantante cubano.

1981.- Melvyn Douglas, actor estadounidense.

1990.- Ettore Maserati, industrial del automóvil italiano.

1999.- Victor Mature, actor estadounidense.

2009.- Julián Lago, periodista español.

2014.- James Brady, exsecretario de prensa de la Casa Blanca con Ronald Reagan.

2023.- Jango Edwards, payaso y cómico estadounidense.

2024.- Charles Cyphers, actor estadounidense. EFE

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