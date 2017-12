Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Art Basel inyecta adrenalina a Buenos Aires Norma Domínguez, Buenos Aires 12 de noviembre de 2017 - 11:00 Buenos Aires es la primera ciudad en ser parte de una nueva iniciativa de Art Basel, la organización suiza que lidera el negocio del arte mundial. El programa Art Basel Cities acaba de inaugurar en la metrópoli porteña un ambicioso capítulo para potenciar a artistas argentinos en la esfera global. Más de un centenar de personalidades del arte y la cultura asistieron a la inauguración de la ‘Casa de Ciudades de Art Basel’, una mansión de dos pisos de Bellas Artes, hito arquitectónico de la ciudad, que se destinó a albergar una serie comisariada de 26 conversaciones en ‘salas paralelas’, más de 100 oradores locales e internacionales, talleres profesionales, sesiones de coaching, programas de música y actuaciones. Patrick Foret, director de iniciativas de negocios de la feria suiza; la curadora italiana Cecilia Alemani (elegida por Art Basel para diseñar las intervenciones que podrán verse en Buenos Aires en 2018); el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; la artista argentina Marta Minujín; el presidente de la Fundación arteBA, Alec Oxenford, y Marc Spiegler, director general de Art Basel, participaron en la inauguración. Buenos Aires, Ciudad de las Artes Durante la primera semana de noviembre hubo en el barrio de Retiro un desfile inagotable de artistas, galeristas, coleccionistas, filántropos y empresarios interesados en conocer la red cultural que se estaba tejiendo alrededor de ‘Art Basel Cities’, el programa que se propone expandir la promoción del arte más allá de la organización de ferias y trabajando directamente con las ciudades. Para muchos expertos, la iniciativa de Art Basel Cities es aún más relevante que la posibilidad de que la organización hubiera desembarcado en Buenos Aires con su feria, ya presente en Basilea, Miami y Hong Kong, porque hubiera podido ser “invasiva” y competir con el exponente local que ya es referente regional. Conviviendo el lanzamiento de Art Basel Cities con ‘La Noche de los Museos’, arteBA y la presentación especial de la muestra ‘La Forma de la Boca’ en la Usina del Arte, donde expone el fotógrafo suizo Gian Paolo Minelli, la ciudad fue más noctámbula que nunca, y sus calles derramaron genio, talento e inspiración desde cada baldosa. “Queremos asegurarnos de tener resultados” Patrick Foret, director de iniciativas de negocios de Art Basel, había anunciado la llegada de la feria al país, cuando acompañó a la presidente de la Confederación, Doris Leuthard, en su visita a la Argentina, en abril pasado. Consultado ahora sobre el objetivo del proyecto de Ciudades, Foret explicó que buscan apoyar y contribuir con la escena artística de Buenos Aires a través de la creación de oportunidades internacionales y de intercambio: “Tenemos la experiencia y la capacidad para llevarlo a cabo, además de la llegada de una delegación internacional de coleccionistas, curadores y directores de museos de veinte países de todo el mundo, y que quieren conocer y entender Buenos Aires. Este es el primer paso de una relación a largo plazo. Lo más importante es mostrar la escena artística argentina afuera, en el mundo. Y queremos asegurarnos de tener resultados” “Lo que la gente quiere no es otra feria sino el desarrollo cultural que implica la presencia de Art Basel”, dijo, e invocó al autor de ‘El Aleph’ para aludir a la fuerza ilusoria de Buenos Aires: “Jorge Luis Borges decía ‘Estar contigo o no estar contigo es la única manera en la que pasa el tiempo’. Creo que hablaba de un amor, pero yo me siento de esa manera con respecto a Buenos Aires”. “La cultura desempeña un papel muy importante entre la vida diaria de los habitantes porteños. Es como una parte establecida de la historia y el ADN de la ciudad. A través de eso le da a la ciudad una identidad creativa única y hace vibrar la ciudad con energía”. Un experimento con lo público y lo privado La colaboración experimental entre la feria, el gobierno local y las galerías e instituciones destacadas busca elevar el perfil de la capital argentina en el escenario global del mundo del arte. Así, los nuevos socios del gobierno local, aseguran que buscan darle a la capital porteña el “efecto Art Basel”, pero sin la parte de la feria de arte. La agregada cultural de la Embajada de Suiza en Buenos Aires, Isabelle Mauhourat, calificó el proyecto como “un éxito total y un ejemplo concreto de cooperación entre nuestros países”: “En cuatro días pasaron más de 4 000 personas por la mansión de Art Basel en Buenos Aires; participaron de los workshops magistrales y de numerosas ‘conversaciones’; los artistas locales interactuaron con las más de 90 invitados extranjeros que Art Basel convocó, y la ciudad estuvo en el centro de la escena como un espacio cultural destacado”.