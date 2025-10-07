Egipto: habrá normalización árabe-islámica con Israel si hay «horizonte» Estado palestino

2 minutos

El Cairo, 7 oct (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, afirmó este martes que «57 países árabes y musulmanes» normalizarán sus relaciones con Israel si se pone fin a la guerra en Gaza y cuando «haya un horizonte político» para un Estado palestino.

En una rueda de prensa con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en El Cairo, Abdelaty calificó de «decisivas» para ese fin las negociaciones indirectas que negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás mantienen desde el lunes en Egipto para implementar la primera fase sobre el plan de paz para Gaza del presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Estamos hablando de un futuro de mayor importancia para todo Oriente Medio. Si conseguimos frenar la guerra y movernos hacia un horizonte político para establecer un Estado palestino habrá un importante número de países árabes e islámicos dispuestos a establecer relaciones completas con Israel», dijo Abdelaty.

«Lo que se requiere es poner fin a este conflicto y al sufrimiento del pueblo palestino. Todo movimiento hacia el fin de ese conflicto en base de una solución que encarne el Estado palestino pondría las bases de una nueva etapa en la región en la que se integrará Israel de forma completa y normalizará sus relaciones con 57 países árabes e islámicos», recalcó.

El jefe de la diplomacia egipcia consideró «crucial» el apoyo del mandatario estadounidense a las negociaciones entre equipos de Israel y Hamás en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, cuyas primera ronda, celebrada el lunes, fuentes egipcias y palestinas dijeron a EFE que se desarrolló «en una atmósfera positiva».

En esta primera ronda, las partes negocian, con ayuda de mediadores de Egipto, Catar y Turquía, así como de EE.UU., los detalles para la implementación de la primera fase del plan de paz de Trump, que estipula la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

«Estamos en una fase decisiva, y la garantía esencial (para su éxito) es el presidente Trump ya que tiene capacidad de liderar para realizar la seguridad y la estabilidad (…) su involucración es de especial importancia y es la garantía para frenar la guerra», añadió el jefe de la diplomacia egipcia. EFE

fa/amr/ah