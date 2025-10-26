Egipto aborda con la Autoridad Palestina los esfuerzos para unificar facciones palestinas

2 minutos

El Cairo, 26 oct (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y el vicepresidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hussein al Sheikh, abordaron este domingo en una llamada telefónica los esfuerzos de las facciones palestinas para la reconciliación y unificar posturas.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio, la llamada trató «los esfuerzos para lograr la reconciliación entre las facciones palestinas y unificar las filas palestinas en esta etapa crítica, lo que contribuirá a fortalecer la posición palestina y a promover el interés nacional supremo».

Asimismo, también abordaron «las reformas emprendidas por la Autoridad Palestina», después de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, anunciara que, en caso de que no pueda cumplir con sus obligaciones, su puesto sería ocupado temporalmente por Al Sheikh.

El anuncio de Abás supone que Al Sheikh, un veterano político de Fatah y su mano derecha, se perfile claramente como su sucesor, si bien el pasado mes de abril ya fue nombrado vicepresidente de la OLP, un cargo creado por primera vez en 50 años.

Abdelaty lo definió como «un paso encaminado a organizar la siguiente fase y activar las instituciones del Estado palestino».

Por otro lado, ambos dirigentes revisaron los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Recuperación Temprana, Reconstrucción y Desarrollo en Gaza, que se celebrará en Egipto en noviembre, pero sin fecha concreta.

Sobre esto, destacaron «la importancia de garantizar el apoyo internacional necesario para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción a fin de satisfacer las necesidades del hermano pueblo palestino».

El ministro reiteró el apoyo de Egipto a la Autoridad Palestina y a sus esfuerzos por «lograr la unidad nacional y reconstruir la Franja de Gaza, contribuyendo así a mejorar la seguridad y la estabilidad».

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo Naciones Unidas el martes pasado. EFE

kba/cgs/rf