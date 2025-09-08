Egipto advierte de «erosión de la credibilidad» del sistema internacional y de «dualismo»

2 minutos

El Cairo, 8 sep (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, advirtió este lunes de la «erosión de la credibilidad» de un sistema internacional marcado por un «flagrante dualismo» y «dobles raseros», algo que está debilitando la acción conjunta y restringiendo la capacidades de los Estados.

Durante una reunión telemática de líderes de los BRICS, Al Sisi denunció que «el panorama internacional está sumido en un flagrante dualismo, caracterizado por dobles raseros, flagrantes violaciones del derecho internacional (…) la creciente escalada de conflictos unilaterales y métodos proteccionistas».

«Esta degradación socava los cimientos de la paz y la seguridad internacionales, devuelve a la humanidad al caos y a la ausencia de derecho, y utiliza la fuerza para imponer la voluntad y materializar la mala voluntad implícita en nombre de la legitimidad», indicó el mandatario egipcio.

Al Sisi consideró que el mundo atraviesa ahora «una regresión» que está debilitando la eficacia de la acción internacional conjunta y «ha limitado a los Estados y a las agencias de la ONU la capacidad de abordar asuntos urgentes que requieren el máximo nivel de coordinación y colaboración», dijo en referencia velada a la guerra en Gaza.

Así, afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU es «un claro ejemplo de la paralización y agresión que ha experimentado la comunidad internacional», mientras que lamentó que mina la confianza de los Estados en el sistema de Naciones Unidas.

«Esta erosión de la credibilidad llevó a varios Estados a exigir una reforma integral de las modalidades del Consejo, incluyendo un llamamiento directo a la cancelación del derecho de veto», señaló, al añadir que el veto se ha convertido «en una herramienta para aislar al Consejo de la realidad sobre el terreno».

Además, aseguró que este «deterioro internacional» está socavando las tasas brutas de crecimiento y las ganancias de la economía internacional, e incluso lo está «amenazando con el colapso» por la desaceleración del crecimiento y la regresión del comercio internacional, así como falta de interés en temas de financiación.

Por este motivo, consideró que la reunión de líderes de este lunes es una «oportunidad propicia» para examinar las formas de profundizar la integración y coordinar esfuerzos para aliviar las crisis actuales y «fortalecer las capacidades de los BRICS para contribuir a la creación de un régimen internacional mucho más justo y equilibrado». EFE

cgs/ijm