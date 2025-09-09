The Swiss voice in the world since 1935

Egipto afirma que ataque israelí en Doha es un «precedente peligroso» e «inaceptable»

Este contenido fue publicado en
3 minutos

El Cairo, 9 sep (EFE).- La Presidencia egipcia señaló este martes en un comunicado que el ataque israelí lanzado contra una delegación negociadora del grupo palestino Hamás en Catar sienta «un precedente peligroso» y es un «hecho inaceptable».

«Este ataque sienta un precedente peligroso y constituye un hecho inaceptable, además de un atentado directo contra la soberanía del hermano Estado de Catar, que desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza», indicó Mohamed al Shennawy, portavoz del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en un comunicado.

El ataque israelí tuvo como objetivo una reunión de líderes palestinos en la capital catarí para «debatir las vías para alcanzar un acuerdo de alto el fuego», por lo que esta acción «socava los esfuerzos internacionales encaminados a calmar la situación, y amenaza la seguridad y la estabilidad en toda la región».

También señaló que Egipto declara su «plena solidaridad» con Catar tras este ataque y pidió a la comunidad internacional que «asuma sus responsabilidades jurídicas y morales con respecto a esta flagrante violación israelí, que adopte medidas inmediatas para detener la agresión israelí y que los responsables rindan cuentas, para que esto no se sume a la impunidad habitual de Israel».

Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores: Catar, Egipto y Estados Unidos.

Durante estos casi dos años de guerra contra el enclave palestino, Egipto también ha acogido a líderes de la delegación negociadora de Hamás.

El Ejército de Israel atacó en Catar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, sin identificarlos.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los militantes palestinos que fueron atacados, encabezados por Khalil al Hayya, del buró político y principal negociador de la organización, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas. EFE

ar-ijm/amr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR