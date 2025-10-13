Egipto afirma que el rol de EEUU es una de las «garantías» para la paz en Oriente Medio

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- Egipto afirmó este lunes que el rol de Estados Unidos es una de las «garantías esenciales» para lograr la paz en la Franja de Gaza y, por extensión, en todo Oriente Medio, después de que la ciudad egipcia de Sharm el Sheij acogiera la firma del fin de dos años de guerra en el enclave palestino.

Egipto es «plenamente consciente de que el papel de Estados Unidos es uno de los requisitos y garantías esenciales para lograr la paz», dijo la Presidencia egipcia en un comunicado emitido tras una reunión entre el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la «Cumbre de Paz».

La nota indicó que «el proceso de paz requiere figuras excepcionales capaces de emprender e implementar iniciativas valientes, como el presidente Trump», mientras que Al Sisi trasladó a su colega estadounidense la importancia de su participación en la próxima Conferencia de Reconstrucción de Gaza prevista en noviembre en El Cairo.

Al término de la cumbre de Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí, la Presidencia egipcia advirtió en otro comunicado de la «importancia de la cooperación entre las partes y la comunidad internacional para proporcionar todos los medios necesarios» para implementar el acuerdo firmado este lunes «y mantener su continuidad».

Eso incluye el alto el fuego en Gaza, la finalización del intercambio de rehenes por presos palestinos, la retirada israelí del enclave y la entrada de ayuda humanitaria, de acuerdo con la nota.

Además, durante la cumbre se puso sobre la mesa empezar con las consultas sobre «medios y mecanismos» para implementar las siguientes etapas del plan de Trump, «comenzando por las cuestiones relacionadas con la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción de la Franja de Gaza».

«Egipto seguirá cooperando con sus socios regionales e internacionales para cerrar este doloroso capítulo en la historia de Oriente Medio y del mundo, durante el cual la humanidad ha perdido gran parte de su humanidad, el sistema internacional basado en normas ha perdido gran parte de su credibilidad y los pueblos de la región han perdido la sensación de seguridad», se indica en la nota. EFE

