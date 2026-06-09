Egipto apunta a un posible acuerdo inminente para restringir la posesión de armas en Gaza

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El Cairo, 9 jun (EFE).- Las facciones palestinas están cerca de alcanzar un acuerdo para «restringir» la posesión de armas en Gaza, en el contexto de la desmilitarización de la franja, con la ayuda de Egipto y otros mediadores, informó a EFE este martes una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, no descartó que «hoy pueda anunciarse un acuerdo» entre las facciones palestinas reunidas en El Cairo desde el sábado «para restringir gradualmente el uso de armas según un calendario previamente acordado».

«Las próximas horas son cruciales (…), la situación actual no sugiere un colapso del diálogo, sino más bien un serio intento de superar las diferencias y construir una fórmula que preserve los principios palestinos, por un lado, y brinde a los mediadores la oportunidad de lograr un avance político, por el otro», añadió.

Los mediadores -Egipto, Catar y Turquía- intentan acercar los puntos de vista de los representante de las principales facciones palestinas, incluido el grupo islamista Hamás y la Yihad Islámica, sobre la desmilitarización de Gaza en el marco de las negociación para el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con Israel.

Tanto Hamás como otras facciones insisten en que cualquier recogida de armas en Gaza debe ser realizada bajo supervisión palestina en el contexto de un proceso político integral, y no por Israel. También exigen desmantelar a los grupos armados palestinos que cooperan con el Estado judío en el enclave.

Según la fuente de seguridad egipcia, «las conversaciones en El Cairo ya no giran en torno al principio de rechazo o aceptación (de la desmilitarización de Gaza), sino más bien en torno al método, el momento oportuno y las garantías».

Insistió en que «la cuestión del desarme de la resistencia está cerca de alcanzar una solución política», y que «las facciones se han ceñido a una serie de parámetros claros», entre los que figura el de «no manipular armas individuales, vincular cualquier acuerdo sobre armas al proceso de retirada y sus fases».

Entre esos parámetros -enfatizó- figura también el «no debatir la entrega de armas antes de poner fin al fenómeno de las milicias interpuestas y garantizar que cualquier acción en este asunto se lleve a cabo dentro de un marco puramente palestino, vinculándola en última instancia a una solución política integral, no a acuerdos de seguridad temporales».

Fuentes egipcias y palestinas dijeron a EFE el domingo que los grupos reunidos en El Cairo respaldan la entrada en Gaza del Comité de tecnocratas creado según el acuerdo de octubre para administrar la franja, en tanto que exigen la retirada del Ejército israelí a la ‘línea amarilla’ como punto de partida.

También indicaron que los mediadores trabajan sobre un nuevo documento que combinará las observaciones de las facciones palestinas con la hoja de ruta propuesta por Nikolay Mladenov, coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, como base para iniciar la segunda fase del acuerdo de tregua. EFE

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