Egipto califica de «línea roja» la partición de Sudán y cualquier intento de «secesión»

2 minutos

El Cairo, 18 dic (EFE).- Egipto calificó este jueves de «línea roja» una posible división de Sudán, cuyo territorio está partido militarmente entre oeste y este por la guerra entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), y vinculó su seguridad nacional a la de su vecino del sur.

«Egipto afirma que preservar la unidad e integridad territorial de Sudán, así como proteger sus recursos y los del pueblo sudanés, son una de sus principales líneas rojas, incluyendo la prevención de la secesión de cualquier parte del territorio sudanés», dijo la Presidencia egipcia en un comunicado.

La nota fue emitida tras la reunión en El Cairo entre el líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en medio de un estancamiento de las conversaciones para alcanzar un alto el fuego en Sudán bajo la mediación del ‘Cuarteto’, integrado por Egipto, EE.UU., Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

En esta línea, Egipto reiteró su rechazo categórico al «establecimiento o reconocimiento de cualquier entidad paralela», en referencia al gobierno alternativo formado por una alianza política liderada por las FAR que gestiona el oeste de Sudán y tiene su sede en Darfur, el bastión de los paramilitares.

Ese ejecutivo alternativo, según la Presidencia egipcia, es «una violación de la unidad e integridad territorial de Sudán».

«Egipto afirma que existen límites infranqueables, ya que esto afecta directamente a la seguridad nacional egipcia, indisolublemente ligada a la seguridad nacional sudanesa», añadió la nota.

Por otra parte, la Presidencia egipcia reiteró su compromiso de continuar trabajando en el marco del ‘Cuarteto’ para alcanzar una tregua humanitaria que conduzca a un alto el fuego permanente, algo que incluye el establecimiento de refugios y corredores humanitarios para la población civil.

Sudán está territorialmente dividido entre oeste, controlado por las FAR, y el este, en manos del Ejército, y actualmente ambos bandos se están disputando la vasta región de Kordofán, en el centro-sur del país africano.

La guerra iniciada en abril de 2025 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU. EFE

ar-cgs/kba/rod