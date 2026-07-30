Egipto confirma que el incendio en buques en puerto mediterráneo fue provocado por un dron

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El Cairo, 30 jul (EFE).- Las autoridades egipcias confirmaron este jueves que el incendio que afectó la víspera a dos buques en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, fue provocado por un dron, sin determinar su procedencia.

Un buque de regasificación y otro de almacenamiento se incendiaron el miércoles en el puerto de Damieta sin que se hayan registrado víctimas mortales o heridos, informó el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales egipcio. EFE

ar-ijm/mb