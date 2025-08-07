Egipto confirma su «pleno apoyo» a un Sudán unido y promete ayudar en la reconstrucción

3 minutos

El Cairo, 7 ago (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, confirmó este jueves al primer ministro sudanés el «pleno apoyo» de El Cairo a un Sudán unido y estable, y prometió contribuir a la reconstrucción del vecino sur, en un momento crucial de la devastadora guerra sudanesa iniciada a mediados de abril de 2023.

En una reunión en El Cairo, en la que «se abordaron las estratégicas relaciones» bilaterales, Al Sisi «reiteró la firme postura de Egipto en favor de la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Sudán», según un comunicado de Presidencia egipcia.

Asimismo, «enfatizó el pleno apoyo de Egipto a todos los esfuerzos encaminados a resolver la crisis sudanesa», tras abordar con el sudanés «las vías de cooperación en el ámbito de la reconstrucción de Sudán», añadió.

Idris, que inició este jueves en El Cairo su primera visita al exterior desde su designación en mayo pasado, dijo en una rueda de prensa que ha acordado con las autoridades egipcias «una visión unificada y global» respecto a «asuntos nacionales, regionales y de índole internacional».

Su viaje a la capital egipcia, anunciado tras el despegue de su avión, se produce pocas horas después de que la televisión oficial sudanesa anunciara que el Ejército sudanés derribó un avión emiratí que supuestamente trasladaba a unos «cuarenta mercenarios colombianos» y material militar para apoyar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el oeste de Sudán.

Según el medio oficial, la aeronave fue derribada en la noche del miércoles mientras se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Nyala, capital de Darfur Sur, que se convirtió en el principal baluarte de las FAR tras su expulsión del este y centro de Sudán ante el avance de las fuerzas regulares.

El jefe del Gobierno sudanés, en una rueda de prensa con su homólogo egipcio, Mustafa Madbuli, no se refirió a esa información, ni a las repetidas acusaciones de Jartum contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) de apoyar a las FAR, si bien reiteró que «existe un acuerdo con Egipto sobre todos los temas nacionales, regionales e internacionales».

El Ejército sudanés, que en los últimos meses consiguió expulsar a las FAR de amplias regiones del este y el centro de Sudán -incluida Jartum-, ha ido acusando a EAU de apoyar a los paramilitares con mercenarios de varios países, incluidos colombianos, así como con material militar, en especial drones, lo que Abu Dabi ha negado repetidamente.

Egipto, que acogió a más de un millón de refugiados sudaneses por la guerra, ha sido acusado a su vez por las FAR de ayudar militarmente al Ejército sudanés, lo que El Cairo negó en varias ocasiones asegurando que su ayuda se limita a la reconstrucción en el vecino sur.

La guerra en Sudán, que se desencadenó tras el fracaso de unas negociaciones para incorporar a las FAR en el Ejército, ha devastado el país y provocado la peor crisis humanitaria del planeta, con decenas de miles de muertos y más de 13 millones de refugiados internos y externos. EFE

fa/ijm/ah

(foto)