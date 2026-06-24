Egipto construye la primera fábrica de aerogeneradores en un paso más para mitigar crisis

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El Cairo, 24 jun (EFE).- Las autoridades egipcias firmaron este miércoles un memorando de entendimiento con una empresa china para la construcción de la primera fábrica de turbinas eólicas del país, en un paso para mitigar la crisis energética que sufre el país por las perturbaciones en las cadenas de suministro debido al cierre del estrecho de Ormuz.

El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, presenció «la firma de un memorando de entendimiento para la creación de la primera planta de fabricación de turbinas eólicas y un proyecto de energía eólica de 2.000 megavatios (MW) en la región norte del golfo de Suez», anunció el Gabinete en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

La nota concreta que el memorando fue firmado entre la empresa china Sany, que cuenta con tecnología avanzada en la fabricación de turbinas eólicas, y la Compañía Egipcia de Transmisión Eléctrica y la Autoridad del Desarrollo de Energías Nuevas y Renovables.

El objetivo con esta planta es «proporcionar los equipos y componentes necesarios para los proyectos de energía eólica desde la industria local y exportar el excedente de producción», se apunta en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Electricidad y Energías Renovables, Mahmud Esmat, aclaró que el pacto estipula la construcción de una fábrica de aerogeneradores que cumpla con los más altos estándares internacionales, con una capacidad de producción de 2 gigavatios anual en un plazo máximo de dos años a partir de hoy.

El pasado marzo, Egipto adoptó medidas de ahorro de energía para enfrentar la crisis provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que disparó los precios del gas y del petróleo en los mercados globales.

El plan incluyó el cierre más temprano de tiendas, centros comerciales y restaurantes, y la reducción a niveles mínimos del alumbrado público en las ciudades, así como el trabajo remoto para algunos empleados del Gobierno. EFE

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