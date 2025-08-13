Egipto contacta con Arabia Saudí e Irán en busca de apoyo para propuesta de tregua en Gaza

El Cairo, 13 ago (EFE).- Egipto, mediador clave en la guerra de Gaza, ha mantenido contactos con Arabia Saudí e Irán en busca de apoyo a una nueva propuesta para un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza, mientras una delegación del grupo islamista Hamás continúa sus conversaciones en El Cairo sobre ese plan, informó este miércoles el Ministerio de Exteriores.

El jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, mantuvo hoy conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudí e Irán, Faisal bin Farhan y Abas Araqchí, respectivamente, que se centraron en la necesidad de «apoyar la vía diplomática y política» para resolver el conflicto en Oriente Medio.

Según sendos comunicados de Exteriores egipcio, Abdelaty informó a Bin Farhan de «los esfuerzos que Egipto coordina con Catar y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo (en Gaza) que garantice la liberación de los rehenes a cambio de la excarcelación de un número de prisioneros palestinos», aun por determinar.

«Coincidieron en la necesidad de lograr un inmediato entendimiento para un alto el fuego, que garantice el acceso urgente a la ayuda (…) sin obstáculos, y ponga fin de a la política de hambruna y asesinatos sistemáticos que alimenta el conflicto y promueve el extremismo», dijo el citado departamento.

Con Araqchí, cuyo país es uno de los principales apoyos de Hamás, Abdelaty destacó la importancia de evitar la escalada de la tensión en Oriente Medio, por lo que instó a que «Irán reanude su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, apoyando así la vía diplomática política» para resolver el conflicto en la zona.

Esos contactos coinciden con las conversaciones que una delegación de Hamás, liderada por su jefe en Gaza, Jalil al Haya, mantiene desde el martes en El Cairo sobre una nueva propuesta para una «solución global» a la guerra en Gaza que incluye, entre otros puntos, la congelación del ala militar del grupo, según dijo a EFE el martes una fuente de seguridad egipcia.

El desarme del movimiento islamista es uno de los puntos más controvertidos en las negociaciones para un acuerdo en Gaza, ya que el grupo justifica el uso de las armas como forma de resistencia ante la ocupación de Israel, una visión que apoya Teherán.

Los actuales contactos diplomáticos se producen después de la reciente decisión israelí de ocupar ciudad de Gaza tras el fracaso de la última ronda de negociaciones indirectas que representantes de Israel y Hamás mantuvieron en julio en Doha con la mediación de Egipto, Catar y EE.UU. EFE

