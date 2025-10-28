Egipto desencalla un petrolero en el canal de Suez sin interrupciones en la navegación

El Cairo, 28 oct (EFE).- Las autoridades egipcias lograron desencallar este martes un buque petrolero con bandera rusa en el canal de Suez, sin que este nuevo incidente en la estratégica vía haya interrumpido la navegación.

«Las labores de rescate marítimo lograron atender de inmediato el encallamiento de un petrolero mientras transitaba por el canal, y la navegación es regular en ambas direcciones», dijo en un comunicado el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, teniente general Osama Rabie.

Rabie afirmó que la navegación «no se vio afectada por la emergencia de navegación ocurrida esta tarde», debido al «éxito de las labores de rescate marítimo al atender de inmediato el encallamiento del petrolero Komander», de bandera rusa y con destino a China.

De acuerdo con el comunicado, el incidente se debió a «una falla mecánica que provocó el encallamiento del petrolero en el kilómetro 47» del canal de Suez sobre las 12.30 hora local (09.30 GMT), cuando se desplegaron «de inmediato» cinco remolcadores de la Autoridad.

«Estos remolcadores realizaron las maniobras necesarias para enderezar y reflotar el petrolero», apuntó la nota, que añadió que las operaciones de rescate se alargaron tan solo durante unos 30 minutos y finalizaron con el remolque del buque «a la zona de los lagos, con una fuerza de tracción de 160 toneladas».

Según la Autoridad del Canal de Suez, el petrolero tiene 274 metros de eslora y 48 metros de manga, mientras que su capacidad es de 80.000 toneladas.

Asimismo, afirmó que pese al incidente este martes transitaron por la vía artificial un total de 34 buques en ambas direcciones, con un tonelaje neto de 1,4 millones de toneladas.

Este tipo de incidentes no son habituales en la vía, aunque sí han sucedido algunos en los últimos años.

El suceso más grave tuvo lugar en marzo de 2021, cuando el portacontenedores «Ever Given» bloqueó el paso con sus 400 metros de eslora y 18.000 contenedores a bordo y provocó un enorme atasco por esta vía por la que pasa en torno al 10 % de las mercancías del mundo y que reporta a Egipto miles de millones de dólares anuales. EFE

