Egipto dice a la ONU que se reserva derecho a tomar medidas por la megapresa en Etiopía

El Cairo, 9 sep (EFE).- El Gobierno egipcio aseguró este martes que «se reserva el derecho a tomar todas las medidas necesarias» para defender sus intereses y no permitir «los intentos etíopes de controlar unilateralmente» la gestión hídrica tras la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD).

Así lo comunicó el Ministerio de Exteriores egipcio en una misiva enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que apuntó que «cualquier idea errónea de que El Cairo podría ignorar sus intereses existenciales en el río Nilo es puramente ilusoria».

Por ello, «no permitirá los intentos etíopes de controlar unilateralmente la gestión de los recursos hídricos» y se reserva «el derecho a tomar todas las medidas necesarias, garantizadas por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, para defender los intereses existenciales de su pueblo», se apunta en la nota. EFE

