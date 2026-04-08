Egipto dice que el alto el fuego entre EE.UU. e Irán da «una oportunidad a la diplomacia»

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Redacción internacional, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto dio este miércoles la bienvenida al anuncio de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, afirmando que contribuirá a la desescalada y da «una oportunidad a la diplomacia».

El cese de las hostilidades durante dos semanas «representa una oportunidad crucial que debe aprovecharse para allanar el camino a las negociaciones», afirmó la cartera egipcia en un comunicado publicado en la red social Facebook.

El Cairo añadió que continuará sus esfuerzos con Pakistán y Turquía para «promover la seguridad y la estabilidad en la región», después de que el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, afirmara que el acuerdo da una «oportunidad a la diplomacia» en una conversación telefónica con el enviado especial para Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la suspensión durante dos semanas de un ataque previsto contra infraestructuras iraníes y el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo, en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible «el paso seguro» por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EE.UU.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, confirmó que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares de la región. EFE

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