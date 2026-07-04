Egipto dice que multiplicará esfuerzos para eliminar obstáculos al plan de paz para Gaza

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El Cairo, 4 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, aseguró este sábado que su país multiplicará sus esfuerzos junto con Catar y Turquía, también mediadores clave, para eliminar los obstáculos que dificultan el avance de las negociaciones para implementar el plan de paz para Gaza, auspiciado por Estados Unidos.

«Egipto intensificará sus contactos con los hermanos en Catar y Turquía, así como con las facciones palestinas, en particular (el grupo islamista) Hamás, hasta que alcancemos un acuerdo sobre los puntos clave» que siguen pendientes, dijo Abdelaty en una rueda de prensa en El Cairo tras una reunión con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

El jefe de la diplomacia egipcia explicó que esos «puntos clave» son la desmilitarización de Gaza y la retirada israelí del enclave palestino, que aún obstaculizan las negociaciones para completar la primera fase del plan de paz e iniciar las conversaciones sobre la segunda etapa.

«Tendremos la máxima paciencia e intensificaremos los contactos en coordinación con Catar y Turquía para la aplicación positiva del tema del control de las armas» en Gaza, enfatizó Abdelaty, e insistió en que «también la retirada israelí es fundamental».

Sus comentarios se producen después de que una delegación de Hamás concluyera el jueves una visita a Egipto, donde presentó su respuesta a los mediadores por la propuesta del representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov.

Según dijeron a EFE fuentes egipcias y palestinas, las negociaciones para avanzar en el alto el fuego en Gaza se están centrando en cuatro puntos «cruciales».

Estos puntos son el inicio «inmediato» de los trabajos del Comité Nacional para la administración de Gaza, el almacenamiento de armas, la asignación de nuevas tareas al Consejo de Paz y la fuerza internacional de estabilización para la Franja.

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que debía incluir el desarme de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, varios puntos de la primera fase se encuentran en la práctica completamente bloqueados, ya que el grupo aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza y exige que Tel Aviv permita la entrada en la Franja del comité técnico para administrar el enclave, algo que aún no ha hecho. EFE

fa/mra