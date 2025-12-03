Egipto dice que no hay acuerdo con Israel para abrir el paso de Rafah, en el sur de Gaza

1 minuto

El Cairo, 3 dic (EFE).- Las autoridades egipcias afirmaron este miércoles que no se ha alcanzado un acuerdo con Israel para reabrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, después de que el Estado judío anunciara que permitirá la salida de gazatíes por ese cruce «en los próximos días».

«De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la Franja, de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense, Donald Trump», dijo una fuente oficial egipcia citada por el Servicio de Información Estatal, el máximo organismo de medios del Gobierno de Egipto. EFE

sr-cgs/amr/rml