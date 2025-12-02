Egipto espera poder fijar pronto una fecha para la cumbre de reconstrucción de Gaza

Berlín, 2 dic (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, manifestó este martes la esperanza de que sea posible fijar pronto con EE. UU. una fecha para la cumbre de reconstrucción de Gaza que se va a celebrar en El Cairo.

«Estamos en conversaciones con EE. UU. para encontrar una fecha», aseguró en una rueda de prensa en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

«Ahora se trata de establecer las prioridades de forma correcta, porque el tiempo apremia y esperamos poder encontrar pronto una fecha», agregó.

Abdelaty explicó que los preparativos están en marcha y que su Gobierno está manteniendo contactos con todos sus socios internacionales y regionales, pero resaltó el papel de Washington en la reconstrucción de la Franja, que constituye una parte importante del plan del presidente Donald Trump, recordó.

El ministro recalcó que Egipto está trabajando en consolidar el alto el fuego en Gaza y alcanzar la segunda fase del plan de paz, que prevé la creación de unas estructuras de Gobierno provisionales y de una misión de estabilización internacional.

Abdelaty recordó que su país ya dispone de un programa para formar a policías palestinos en suelo egipcio y que está manteniendo consultas con la UE y los Estados miembros para coordinar el necesario proceso de adiestramiento de unas fuerzas de seguridad palestinas que contribuyan a evitar un «vacío de poder» en Gaza.

«Les invitamos a entrenar al mayor número posible de policías, tras un necesario examen de seguridad de las personas a entrenar, para que en Gaza pueda haber estabilidad y seguridad», declaró.

También Wadephul instó a dar «pasos concretos» hacia la implementación de la segunda fase del plan de paz estadounidense para Gaza, y reiteró la disposición de Alemania a aportar personal a las misiones europeas de entrenamiento de policías palestinos.

«Hoy hablaré con Tony Blair, que vendrá a Berlín y será mi próximo huésped. Me interesa su opinión sobre cómo podemos insuflar vida al Consejo de Paz y a las otras estructuras», dijo en alusión al exprimer ministro británico, candidato a liderar el organismo internacional que según está previsto supervisará al comité tecnocrático de transición

«La postura de la comunidad internacional, la postura de Alemania, es clara como el cristal. Hamás debe comprender que su dominio sobre Gaza debe llegar a su fin. Debe desarmarse para que la gente en Gaza pueda vivir mejor», afirmó el jefe de la diplomacia alemana.

Por el otro lado, señaló, Israel debe cumplir con el alto el fuego y a permitir la entrada de más ayuda humanitaria en el enclave de la Franja.EFE

