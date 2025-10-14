The Swiss voice in the world since 1935
Egipto espera reabrir cruce de Rafah «en las próximas horas», según fuente egipcia

El Cairo, 14 oct (EFE).- Egipto espera reabrir el cruce de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza, «en las próximas horas» tras acordar con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de 100 efectivos, en coordinación con la misión europea que supervisará las operaciones en el paso fronterizo, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió anonimato, aseguró que Egipto, que medió junto con Estados Unidos, Catar y Turquía el alto el fuego en Gaza, «logró un acuerdo con la ANP para desplegar a más de 100 efectivos, incluyendo coordinadores, administradores y personal de seguridad (…) en preparación para la reanudación de las operaciones en el cruce en las próximas horas». EFE

