Egipto está preparado para recibir a heridos palestinos de Gaza, afirma gobernador egipcio

2 minutos

Rafah (Egipto), 15 oct (EFE).- El gobernador de la provincia egipcia Norte del Sinaí, Jaled Megawer, afirmó este miércoles que Egipto está listo para recibir a heridos de la Franja de Gaza una vez se reabra el cruce de Rafah, algo que Israel afirma que se está retrasando porque Hamás no ha entregado los cadáveres de algunos rehenes.

En declaraciones a la prensa desde el lado egipcio de este cruce que conecta Egipto con Gaza, Megawer afirmó que «se han establecido preparativos» para recibir a los heridos palestinos, si bien no dio detalles acerca de cuándo se produciría la evacuación de pacientes palestinos hacia territorio egipcio.

Una vez se reabra Rafah, las autoridades egipcias harán seguimiento de los heridos que se trasladan al lado palestino del cruce, donde se comprobarán las identidades de los pacientes antes de ingresar a Egipto, añadió.

El gobernador no ofreció ninguna fecha para la apertura del cruce, si bien afirmó que se producirá «cuando se den las condiciones» del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que estipula un alto el fuego, el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos y la entrega de los cadáveres de los cautivos que fallecieron en Gaza.

Megawer consideró que «el hecho que no hayan encontrado todos los cadáveres, que están en busca de ellos», está retrasando la reapertura de Rafah, al tiempo que recordó el estado en el que se encuentra la Franja y las dificultades que tendrá Hamás para hallar los cuerpos de los fallecidos debajo de los escombros.

«¿Crees que es fácil encontrar los cadáveres? Yo creo que es difícil y puede llevar tiempo. Que lleve tiempo. Gracias a Dios hemos llegado hasta aquí», indicó.

El egipcio reiteró que el paso de Rafah cuenta con dos puertas: la egipcia, «que nunca se ha cerrado y donde los funcionarios y cuerpos de seguridad siguen trabajando» desde el inicio de la guerra, y la palestina, que en la actualidad está ocupada y controlada por Israel.

Camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este miércoles desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

La ONU confirmó ayer que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave. EFE

