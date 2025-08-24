Egipto examina con el este de Libia mecanismos de alianza en el ámbito de seguridad
Argel, 24 ago (EFE).- El comandante del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Jalifa Haftar, en control del este de Libia, examinó este domingo con el jefe de Inteligencia de Egipto, Hassan Rashad, mecanismos de cooperación bilateral, en coincidencia con la visita naval en Bengasi de una delegación de Turquía, respaldo tradicional de Trípoli.
Las fuerzas armadas de Haftar informaron en un comunicado de que ambas partes abordaron las formas de cooperación entre Libia y Egipto en materia de seguridad, y exploraron mecanismos de coordinación en «asuntos de interés común», además de la contribución a la «estabilidad» y al servicio de los intereses supremos de ambos países.
Además, Rashad felicitó a Sadam Haftar, hijo del mariscal Jalifa Haftar y recién nombrado comandante adjunto de su padre al mando de las LNA, por su «ascenso» y «la toma de posesión» de sus nuevas funciones.
La visita del jefe de Inteligencia egipcio coincidió con el viaje de una delegación de Turquía quien llegó a Bengasi este domingo a bordo del buque de guerra turco «Isla Henna», y con quien Sadam Haftar abordó vías de «cooperación militar y naval» además del intercambio de «conocimientos técnicos» entre el país magrebí y Turquía.
El pasado mes de abril, líderes militares turcos recibieron en Ankara a Sadam Haftar, lo que reflejó el cambio estratégico de Turquía en un país fragmentado desde 2011 y dividido institucionalmente desde 2014 entre Trípoli y Bengasi, con el apoyo de potencias regionales e internacionales. EFE
