Egipto expresa a Israel sus reservas sobre establecer una fuerza internacional en Gaza

El Cairo, 2 dic (EFE).- Egipto expresó este martes sus reservas a Israel respecto a algunos puntos relativos al plan de Estados Unidos para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la Franja de Gaza por un período de al menos dos años, informó a EFE una fuente egipcia de seguridad.

El informante, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, reveló que así lo transmitió El Cairo a Tel Aviv en la reunión entre el director de los servicios de Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, y el jefe del Shin Bet israelí, David Zini.

Durante el encuentro, celebrado este lunes por la noche en la capital egipcia, Rashad alertó de que «la falta de garantías contra las violaciones del espacio aéreo por parte de Tel Aviv continúa obstaculizando estos esfuerzos, especialmente dada la reticencia de varios países a enviar tropas a Gaza».

El proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, de crear una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), que forma parte del plan de 20 puntos para Gaza, fue aprobada el 17 de noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolución estipula que la ISF tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina hasta diciembre de 2027.

Asimismo, esta fuerza tendrá el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales.

Algo que el grupo palestino Hamás rechazó y aseguró que no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave.

La fuente egipcia aseguró, no obstante, que la reunión de Rashad y Zini «no arrojó resultados tangibles».

Durante la misma, el jefe de Inteligencia egipcio informó a la parte israelí del rechazo de El Cairo «a varias propuestas israelíes relativas a la reconstrucción» del devastado enclave palestino, «en particular la que limitaría la reconstrucción a la zona ocupada por Israel al sur de Gaza».

Rashad reiteró «el compromiso de Egipto con los acuerdos alcanzados» en las reuniones de la ciudad egipcia de Sharm el Sheij en las que se firmó el acuerdo de paz para la guerra en Gaza el pasado octubre, auspiciada por Estados Unidos. EFE

