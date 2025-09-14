The Swiss voice in the world since 1935

Egipto firma tres acuerdos de exploración de petróleo y gas de 121,5 millones de dólares

El Cairo, 14 sep (EFE).- El Gobierno egipcio anunció este domingo la firma de tres nuevos acuerdos de exploración de petróleo y gas en varias zonas del país, con inversiones de 121,5 millones de dólares.

El ministro egipcio de Petróleo y Recursos Minerales, Karim Badawi, afirmó que el primer acuerdo tiene como objetivo readjudicar el área marina del norte del Sinaí, en el noreste de Egipto, a Perenco Egypt, con inversiones de 46 millones de dólares para la perforación de tres pozos.

Luego, un acuerdo de 40,5 millones de dólares para la perforación de otros tres pozos en el golfo de Suez con la empresa emiratí Dragon Oil, mientras que el tercer y último es para Apache, de 35 millones, con cinco nuevas áreas de exploración y la perforación de 14 pozos.

Tras la firma, Badawi destacó que estos acuerdos reflejan la creciente confianza de las «empresas internacionales en el ambiente de inversión del sector petrolero egipcio».

Destacó «el éxito» del departamento al «ofrecer licitaciones atractivas e implementar políticas de incentivos que han ayudado a abrir nuevos horizontes para la investigación y la exploración».

El Gobierno egipcio busca impulsar la producción local en varias regiones del país con el fin de mejorar la estabilidad del suministro de la red nacional de gas y reducir la importación. EFE

