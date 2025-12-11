Egipto informa a Guterres de las consultas para desplegar fuerza de estabilización en Gaza

El Cairo, 11 dic (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, clave mediador en la guerra de Gaza, informó este jueves al secretario general de la ONU, António Guterres, de las «consultas en curso» para desplegar una fuerza de estabilización multinacional en la Franja palestina en el contexto del acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos.

Según un comunicado de Exteriores de Egipto, Abdelaty abordó con Guterres telefónicamente «las consultas en curso sobre el despliegue de la fuerza internacional de estabilización» que se desplegará en Gaza en una segunda fase del acuerdo de alto el fuego firmado en Egipto, y que entró en vigor en octubre pasado.

El egipcio destacó también durante la llamada «la importancia de proceder a la formación del comité tecnocrático palestino como preludio al regreso a la Franja de la Autoridad Nacional Palestina» (ANP), presidida por Mahmud Abás, que gobierna en algunas zonas limitadas de Cisjordania ocupada.

Abdelaty exigió, por otro lado, el aumento de las cantidades de ayuda humanitaria ingresada al enclave palestino, afirmando por otro lado que El Cairo «rechaza de forma categórica cualquier medida encaminada a desplazar a los palestinos (fuera de Gaza) o alterar el carácter geográfico y demográfico de la Franja».

Egipto y Catar, que median junto con EE.UU entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, mantienen contactos con las partes para acelerar el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego, que se basa en el plan de paz del mandatario republicano, Donald Trump, para el fin de la guerra y la reconstrucción de Gaza.

Una fuente de Hamás dijo el miércoles a EFE que actualmente se están llevando a cabo conversaciones «más serias» dentro del movimiento, con otras facciones palestinas y con los mediadores para allanar el camino para «una ronda avanzada de negociaciones» indirectas con Israel sobre la segunda fase del acuerdo.

El grupo islamista, que debe desarmarse y renunciar al gobierno y el control de Gaza según estipula el citado acuerdo, está a la espera de que los mediadores fijen una fecha para la próxima ronda de conversaciones sobre la segunda fase, que prevé que tenga lugar «a finales de este mes o principios del nuevo año», según la misma fuente. EFE

