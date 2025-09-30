Egipto insiste a EEUU en crear un horizonte político basado en la solución de dos Estados

El Cairo, 30 sep (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, insistió a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en la importancia de crear «un horizonte político basado en la solución de dos Estados» pese a que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que en el plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

El jefe de la diplomacia egipcia afirmó a Rubio «la importancia de crear un horizonte político basado en la solución de dos Estados, que garantice los derechos legítimos del pueblo palestino, principalmente su derecho a la autodeterminación y al establecimiento de su propio Estado, y que logre la seguridad, la paz y la estabilidad para los pueblos palestino e israelí», según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio.

También destacó que «la ayuda humanitaria se entregue en cantidades acordes con la catástrofe humanitaria, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la no anexión de Cisjordania y su conexión orgánica con la Franja de Gaza, y la prevención de cualquier desplazamiento del pueblo palestino de su territorio».

Rubio revisó los elementos del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener la guerra israelí en la Franja de Gaza, liberar a los rehenes, garantizar que se entregue la ayuda y prevenir la anexión o el desplazamiento, así como los pasos propuestos presentados ayer junto a Netanyahu.

El secretario de Estado estadounidense señaló que Estados Unidos «espera intensificar y continuar la coordinación conjunta con la parte egipcia durante la siguiente fase, que conduzca al fin de la guerra, y valoró el papel pionero desempeñado por Egipto», mediador junto a Doha y Washington, en el «logro de la paz y la estabilidad en la región», según la fuente.

El ministro egipcio expresó su agradecimiento por los «sinceros esfuerzos» de Trump y destacó la «satisfacción de Egipto».

Netanyahu aseveró la madrugada de este martes en un vídeo publicado en sus redes sociales que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

El acuerdo de paz para Gaza presentado este lunes por Trump en la Casa Blanca junto al dirigente israelí contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia del grupo palestino Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y también la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

En su vídeo, Netanyahu insistió en que Israel «asumirá la responsabilidad de la seguridad» de la franja, «incluyendo un perímetro de seguridad» e insistió en que ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) formarán parte de la administración civil que asuma el gobierno tras el fin de la guerra.EFE

