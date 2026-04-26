Egipto levanta cierre anticipado de comercios fijado por el impacto de la guerra en Irán

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El Cairo, 26 abr (EFE).- El Gobierno de Egipto anunció este domingo la suspensión de las medidas de restricción horaria impuestas a los establecimientos comerciales y restaura el horario habitual por el impacto en la energía de la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán, informaron fuentes oficiales.

El Consejo de Ministros egipcio indicó en un comunicado que el Comité Central para la Gestión de Crisis aprobó hoy «la suspensión de la decisión de cerrar tiendas, centros comerciales y restaurantes a las 23.00 horas, y el regreso al horario normal previamente establecido».

En este contexto, el primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, también ordenó «el anuncio inmediato de una iniciativa de incentivos para que fábricas y hogares adopten la energía solar, afirmando que el gobierno considera este asunto una prioridad absoluta».

Madbuli incidió en «la importancia de promover una cultura de consumo responsable, dadas las repercusiones de la crisis que ha afectado a diversos países de la región y del mundo».

A finales de marzo, el Gobierno egipcio estableció un paquete de duras medidas, que incluyeron racionalización de los gastos y subida de los precios de productos energéticos para evitar que el alza energética mundial por la guerra frene la reforma de su economía.

Entre esas medidas, se ordenó el cierre diario a las 21.00 horas local -posteriormente ampliado hasta las 23.00 horas – de restaurantes, cafés, centros comerciales y espacios sociales, además de reducir el alumbrado público. EFE

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