Egipto llama a Witkoff y Araqchí a retomar las conversaciones nucleares entre Irán y EEUU

3 minutos

El Cairo, 28 ene (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo iraní, Abás Araqchí, y con el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, en las que abogó por mantener abiertos los canales diplomáticos y crear las condiciones para reanudar el diálogo entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear.

El jefe de la diplomacia mantuvo estos diálogos -que se han intensificado en las últimas semanas- «para abordar los acontecimientos en la región» de Oriente Medio y la desescalada» en un momento de tensión entre Irán y EE.UU., indicó este miércoles un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio.

Abdelaty insistió en «la necesidad de intensificar los esfuerzos para reducir las tensiones y trabajar por la calma, a fin de evitar que la región se sumerja en nuevos ciclos de inestabilidad».

Asimismo, subrayó la importancia de crear «un entorno propicio para priorizar las soluciones diplomáticas y alcanzar acuerdos políticos sostenibles que apoyen la seguridad y la estabilidad regionales».

Eso pasa, añadió el comunicado, por «adherirse a los canales diplomáticos y crear las condiciones necesarias para reanudar el diálogo entre Estados Unidos e Irán».

El objetivo es «alcanzar un acuerdo integral sobre la cuestión nuclear que tenga en cuenta los intereses de todas las partes y contribuya a apoyar la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional», apostilló.

Egipto ha mantenido un papel activo como mediador en los últimos meses, promoviendo contactos regulares entre las partes para facilitar la cooperación y reducir tensiones en torno al programa nuclear iraní.

Estos esfuerzos se han ido intensificando después de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar Irán.

El jefe de la diplomacia egipcio ha reiterado en varias ocasiones la importancia de mantener y expandir los contactos diplomáticos entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní, y por ello ha mediado entre las partes involucradas -incluidos Irán, EE.UU. y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- para retomar las negociaciones.

Las llamadas de este miércoles llegan en un momento en el que el portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, llegó a Oriente Medio esta semana tras el anuncio de Trump de enviar una «flota enorme» ante la represión contra las protestas en Irán.

En respuesta, la base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió de que la llegada a la región de la flota estadounidense incrementa su «vulnerabilidad» y los convierte en «objetivos al alcance».

La República Islámica ha acusado a Washington y Tel Aviv de estar detrás de las masivas protestas que sacudieron el país este mes y que calificó de «terroristas».

Oficialmente Irán reconoció unos 3.117 muertos en la represión, mientras que ONG opositoras informan de varios miles más. EFE

kba/amr/ah