Egipto pide a Israel y Hamás cumplir con sus obligaciones según acuerdo de alto el fuego

2 minutos

El Cairo, 20 oct (EFE).- Egipto, mediador clave entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, exigió este lunes que ambos cumplan con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo firmado el pasado día 10 en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij según el que se aplicó el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio, el jefe de la diplomacia del país norteafricano, Badr Abdelaty, «destacó la importancia crucial del compromiso de ambas partes del acuerdo de Sharm el Sheij con el alto el fuego en Gaza».

Abdelaty también «enfatizó que respetar el acuerdo representa un paso fundamental para consolidar el alto el fuego, poner fin a la guerra de forma permanente y reducir el sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza».

El egipcio, cuyo país medió el acuerdo de Sharm el Sheij junto con Estados Unidos, Catar y Turquía, hizo esta petición durante una conversación telefónica que mantuvo por separado con sus homólogos francés, Jean-Noël Barrot, y danés, Lars Løkke Rasmussen, con quienes «abordó la rápida evolución de los acontecimientos en Gaza y la necesidad de apoyar la seguridad y la estabilidad en la región».

Israel bombardeó el domingo varios puntos de Gaza y mató a decenas de personas, como respuesta a lo que interpretó como una «violación» del acuerdo por parte de Hamás, una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los bombardeos tuvieron lugar después de unos enfrentamientos en la mañana del domingo en la zona de Rafah, ubicada en el sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que dejaron dos militares israelíes muertos.

Tras esos choques, Israel afirmó haber «reanudado la aplicación del alto el fuego», mientras que Trump aseguró por su parte que la tregua «sigue vigente».

Según el comunicado de Exteriores egipcio, Abdelaty «enfatizó también la necesidad de que la Franja de Gaza tenga pleno acceso a la ayuda humanitaria y de socorro».

El ingreso de camiones con ayuda desde Egipto a Gaza a través de cruces supervisados por Israel fue suspendido temporalmente debido a los bombardeos israelíes en el sur del enclave palestino, pero se reanudó en la mañana de este lunes. EFE

