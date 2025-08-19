Egipto pide a Países Bajos proteger embajada en La Haya tras «agresión» de propalestinos

3 minutos

El Cairo, 19 ago (EFE).- Egipto pidió este martes al Gobierno neerlandés proteger su embajada en La Haya tras la «agresión» protagonizada en las últimas semanas por individuos propalestinos, que cerraron la puerta exterior de la legación diplomática para pedir a El Cairo que abra la frontera para el ingreso de alimentos y medicinas en la Franja de Gaza.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de ese departamento, Badr Abdelaty, transmitió la exigencia egipcia durante una conversación telefónica con su homólogo neerlandés, Casper Veldkamp, quien a su vez «expresó su profundo pesar por el incidente ocurrido frente a la Embajada de Egipto en La Haya».

«Abdelaty resaltó la importancia de brindar protección a la misión diplomática egipcia en los Países Bajos contra cualquier violación por ser responsable de hacerlo según el derecho internacional», dijo la nota.

«También señaló el profundo resentimiento por la agresión a la embajada egipcia y la responsabilidad que tiene el Reino de evitar que se repita, lo que implicaría la adopción (por Egipto) de medidas al respecto», aseveró el comunicado.

Activistas propalestinos protestaron en las últimas semanas frente a la embajada egipcia en La Haya y cerraron, en distintas ocasiones, con una cadena de hierro y un candado su puerta exterior, gritando frases como «abre la frontera, traidor» y acusando al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, de «conspirar» contra los gazatíes, según han mostrado varios vídeos en las redes sociales.

Otras embajadas egipcias en países como Israel, Libia y España fueron blanco de protestas propalestinas de forma intermitente en julio pasado.

Las protestas se dieron en el contexto de la denominada Marcha de Gaza, en la que activistas de varios países pretendían romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria para el enclave palestino con una marcha a través de Egipto que nunca fue autorizada por las autoridades.

Egipto responsabiliza a Israel del cierre de los cruces fronterizos con Gaza y vincula a los individuos que le acusan de «conspirar» contra los gazatíes de ser simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, un grupo prohibido y acusado de terrorismo en el país árabe, cuya ideología adopta también la formación islamista palestina Hamás, que controla Gaza.

«El Ministro neerlandés expresó su profundo pesar por el incidente frente a la Embajada de Egipto en La Haya, señalando que había hablado con las autoridades de seguridad pertinentes sobre el asunto y su intención de intensificar las medidas de seguridad en la Embajada de Egipto», añadió el comunicado de Exteriores egipcio.EFE

fa/amr/cg