Egipto pone en alerta sus equipos médicos para recibir a heridos y enfermos de Gaza

El Cairo, 2 feb (EFE).- Egipto ha puesto en alerta decenas de hospitales y miles de médicos para recibir y tratar a los enfermos y heridos que llegarán de la Franja de Gaza tras la apertura este lunes del cruce de Rafah que conecta el norte del país norteafricano con el enclave palestino.

Según informó este lunes el Ministerio de Salud, el titular de este departamento, Jaled Abdelghafar, mantuvo una reunión con responsables del sector en el que se ha coordinado un «plan nacional de servicios de salud de emergencia», y se ha decidido «la elevación del nivel de preparación en todos los centros sanitarios» del país.

«Esto coincide con la apertura del cruce de Rafah desde el otro lado (palestino) para el movimiento de pacientes y heridos y el regreso de aquellos que se han recuperado (tras recibir tratamiento en Egipto), a fin de garantizar la plena preparación para hacer frente a cualquier emergencia sanitaria o humanitaria», subrayó el departamento en una nota.

Abdelghafar explicó que el citado plan «se basa en una preparación operativa integral, que incluye la participación de aproximadamente 150 hospitales en todo el país, con posibilidad de aumentar ese número según la evolución de la situación para prestar diversos servicios médicos, terapéuticos y quirúrgicos necesarios para los casos que llegan, además de entre 250 y 300 ambulancias totalmente equipadas.

«El plan también incluye la dotación de personal capacitado, compuesto por aproximadamente 12.000 médicos de diversas especialidades críticas y más de 18.000 enfermeras, así como 30 equipos de respuesta rápida de la Administración Central de Emergencias y Cuidados Críticos, que pueden desplegarse en cuestión de horas según las necesidades de intervención rápida y gestión de crisis», añadió.

Según la nota, se ha creado asimismo una sala de control central que «funciona las 24 horas del día, y está en contacto permanente con 27 salas de emergencia en las direcciones de asuntos de salud y más de 90 puntos médicos y hospitales de emergencia, lo que garantiza una respuesta rápida, una coordinación precisa y una toma de decisiones oportuna».

Fuentes oficiales egipcias han indicado que la mayor parte de esos centros sanitarios se encuentran en el norte del Sinaí, cerca del cruce de Rafah, en particular los hospitales de Al Arish, Beer al Abd, Sheij Zuaid y Al Nakhl.

Según medios egipcios, un primer grupo de palestinos de unas cincuenta personas cruzó este lunes de Egipto hacia Gaza por el paso terrestre de Rafah tras la reapertura de este cruce vital que llevaba cerrado desde el lado palestino desde que el Ejército israelí ocupó el sur de Gaza en mayo de 2024.

Su reapertura era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, según el que un alto el fuego entró en vigor en octubre pasado para poner fin a la guerra que en dos años devastó Gaza y provocó la muerte de alrededor de 70.000 palestinos y heridas a más de 170.000.

Según datos del ministerio de Sanidad de Gaza, se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer; otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440 son casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad. EFE

