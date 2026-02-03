Egipto rechaza cualquier intento de los paramilitares de dividir Sudán

3 minutos

El Cairo, 3 feb (EFE).- Egipto rechazó este martes cualquier intento del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de dividir Sudán y reafirmó su firme apoyo a su unidad e integridad territorial, en medio de los avances del Ejército sudanés para recuperar zonas bajo control insurgente.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, defendió la soberanía de Sudán y un alto el fuego que ponga fin al conflicto interno durante una reunión en El Cairo con su homólogo sudanés, Mohialdin Salem, de acuerdo con un comunicado compartido por el portavoz oficial de Exteriores egipcio, Tamim Khalaf.

En la nota, Khalaf «reiteró el rechazo de Egipto a cualquier intento de dividir el país o socavar su soberanía y estabilidad». También reafirmó la condena de Egipto a «las terribles atrocidades y violaciones observadas en Al Fasher y Kordofán, y enfatizó la plena solidaridad con el hermano pueblo sudanés ante los graves desafíos que enfrenta».

Estas declaraciones llegan en la misma jornada en la que el Ejército sudanés rompió el asedio impuesto contra Kadugli, ciudad capital de Kordofán del Sur y considerada estratégica, sitiada por las FAR y sus aliados desde los primeros meses de la guerra que comenzó en abril de 2023.

Con esta operación militar, el Ejército busca afianzarse en el centro sur del país para seguir avanzando en su ofensiva hacia la región occidental de Darfur, feudo de los paramilitares que tratan de ganar terreno en la región central de Kordofán, donde la población se encuentra en una situación límite según denunciaron múltiples organizaciones humanitarias y organismos internacionales.

En este contexto, durante el encuentro, Abdelaty destacó la importancia de establecer un «corredor humanitario eficaz» para garantizar la entrega sin trabas de la ayuda de emergencia e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para «apoyar un alto el fuego integral que permita crear las condiciones propicias para un proceso político inclusivo».

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.

Entre otras cuestiones, los ministros de Exteriores abordaron la estrecha coordinación entre Egipto y Sudán en temas de interés mutuo, en particular la cuestión de las aguas del Nilo y el desacuerdo con Etiopía por la presa del Nilo Azul y sus efectos sobre el cauce del río. EFE

ar-rsm/kba/rod