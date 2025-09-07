Egipto recibe a facciones palestinas, incluidas Hamás y Fatah, para un acuerdo en Gaza

3 minutos

El Cairo, 7 sep (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, abordó este domingo los esfuerzos para un acuerdo en Gaza con un alto responsable de la organización Fatah, que lidera la Autoridad Nacional Palestina (ANP), después de que El Cairo acogiera en las últimas horas otros encuentros con facciones palestinas, incluida la islamista Hamás, con el mismo objetivo.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, Abdelaty se reunió en El Cairo con el secretario general del Comité Central de Fatah, Jibril al Rajoub, con quien «trató la situación en Gaza y Cisjordania», y «los esfuerzos para poner fin a la guerra de Israel en la Franja».

Esa reunión se produce después de que funcionarios de seguridad egipcios patrocinaran un encuentro en la que participaron delegaciones de Hamás, y de otras facciones, incluidas la Yihad Islámica, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Partido del Pueblo y el Frente Árabe.

Una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE que en ese encuentro «discutieron nuevas iniciativas para detener la guerra en Gaza», y que esas delegaciones abandonaron El Cairo en la noche del sábado, sin precisar detalles.

La visita de Al Rajoub y esos encuentros llegan en un momento en el que El Cairo, que media junto con Catar y Estados Unidos en la guerra, intenta alcanzar un entendimiento entre las facciones palestinas, sobre todo Hamás y Fatah, sobre la administración de Gaza en la posguerra.

Israel exige la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y que ese grupo islámico renuncie el control de Gaza para el fin de la guerra en el enclave, donde más de 64.300 personas, en su mayoría civiles, han muerto bajo los ataques de Israel desde octubre de 2023.

Los países árabes, por su parte, intentan convencer a Hamás de renunciar a sus armas, y ofrecen a la ANP, liderada por Al Fatah, y que gobierna en algunas áreas de Cisjordania ocupada, como supervisora de una futura administración del enclave.

Hamás ha afirmado que «está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral, la retirada completa de las fuerzas de ocupación» de Gaza, si bien uno de los miembros de su buró político, Basem Naim, defendió este domingo el derecho a «la resistencia y sus armas» hasta que no se establezca un Estado palestino con su capital en Jerusalén Este.

Esos contactos coinciden con informaciones de que los mediadores preparan una nueva propuesta que «ofrecerán esta semana» a Israel y Hamás para un acuerdo integral sobre Gaza que, según dijo a EFE una fuente de seguridad egipcia, incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino.

El informante, que pidió anonimato, indicó que el nuevo plan estipula también «el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja» para administrar el enclave palestino en la posguerra.

También apuntó que Egipto «convocó a una delegación de Hamas para que llegue a finales de la semana (a El Cairo) para consultar sobre este tema». EFE

