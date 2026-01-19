Egipto reitera apoyo a comité tecnócratas y pide acelerar los pasos para reconstruir Gaza

2 minutos

El Cairo, 19 ene (EFE).- El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, reiteró este lunes el «pleno apoyo» de su país al comité de tecnócratas que administrará Gaza durante la segunda fase de la tregua e instó a acelerar los pasos para la reconstrucción de la Franja, durante una reunión con el jefe de esa entidad, Ali Shaaz, en El Cairo.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, Abdelaty apreció en el encuentro «la experiencia de los (doce) miembros del comité», ya que «garantizará la eficiencia del desempeño institucional y el logro de la estabilidad administrativa durante la fase de transición» en Gaza.

También «destacó que Egipto seguirá brindando pleno apoyo a los hermanos palestinos durante esta fase crítica que atraviesa la causa palestina», añadió la nota.

Shaaz, un ex viceprimer ministro palestino, anunció la formación de su comité el pasado miércoles en El Cairo, donde tuvo la primera reunión con sus miembros para preparar sus actividades que se limitarán a gobernar y reconstruir la Gaza de posguerra de forma provisional bajo el control de una Junta de Paz encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Abdelaty destacó durante el encuentro «la necesidad de completar los pasos necesarios para implementar los requisitos restantes de la segunda fase» del plan de paz de 20 puntos del mandatario estadounidense para Gaza, según el cual fue alcanzado el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

Subrayó, «en particular, la formación y el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, la prestación continua de ayuda humanitaria a la Franja, y allanar el camino para la fase de recuperación y reconstrucción» tras la guerra que entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2025 provocó la destrucción de Gaza y la muerte de más de 71.500 palestinos.

Shaaz, por su parte, «expresó su profundo agradecimiento (…) por el apoyo que Egipto ha brindado a nivel político y humanitario durante esta etapa crítica que atraviesa la causa palestina», apuntó la nota.

El Cairo ha desempeñado un papel clave en la mediación para el alto el fuego en Gaza, junto con EE.UU, Catar y Turquía, y también en la formación del comité de tecnócratas, en tanto presiona para organizar y albergar una conferencia internacional para la reconstrucción de la Franja. EFE

