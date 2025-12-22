Egipto repatrió en 2025 a 2.632 supuestos migrantes irregulares retenidos en Libia

2 minutos

El Cairo, 22 dic (EFE).- Egipto anunció este lunes haber repatriado a 2.632 de sus ciudadanos retenidos en Libia -supuestamente inmigrantes indocumentados- desde principios de 2025, en colaboración con las autoridades tanto de la región oriental libia, controlada por la fuerza del mariscal Jalifa Hafter, como de la zona de Trípoli.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, se trata de «ciudadanos egipcios desaparecidos» en Libia, un grupo de personas cuyo número exacto se desconoce, así como su «situación y destino», pero que el Gobierno egipcio quiere repatriar «en contacto permanente a alto nivel con las autoridades libias».

«Nuestros esfuerzos ya han dado resultados tangibles, incluyendo la repatriación exitosa el 27 de noviembre (pasado de un último grupo) de 131 ciudadanos egipcios que estaban retenidos en un centro de detención en Libia», dijo la nota.

Detalló que «desde principios de este año, un total de 1.132 ciudadanos egipcios han sido repatriados desde Trípoli y la región occidental, y más de 1.500 desde Bengasi y la región oriental, como parte de los esfuerzos continuos del Estado egipcio».

El comunicado subrayó que «esos esfuerzos» coinciden con los intentos de las autoridades de esclarecer la suerte y repatriar a un grupo de migrantes indocumentados egipcios cuyo barco zarpó de Libia hace dos semanas y naufragó cerca de la isla griega de Creta, en el Mediterráneo.

Exteriores egipcio no ha dado a conocer el número total de los egipcios que viajaban en ese barco, si bien el pasado martes anunció la muerte de 14 de sus ciudadanos que viajaban junto con otros 34 migrantes indocumentados en un barco que zarpó el 7 de diciembre de la costa de «un país vecino» y se hundió en el Mediterráneo oriental, cerca de Creta.

El comunicado insta a «los ciudadanos que deseen preguntar o proporcionar cualquier información relacionada con ciudadanos desaparecidos a que se pongan en contacto» con el citado ministerio.

Libia es un centro clave de migración irregular en el norte de África, y funciona tanto como un destino de trabajo como preferido punto de partida para quienes intenten cruzar el Mediterráneo central hacia Europa, sobre todo Italia o Malta. EFE

fa/amr/jgb