Egipto traslada a UE aspiración a cooperar en migración, defensa y lucha contra terrorismo

El Cairo, 8 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Albdelaty, trasladó este jueves a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, la aspiración de El Cairo de continuar con la cooperación en áreas como la migración, la seguridad y defensa, así como la lucha contra el terrorismo.

Durante la visita de Kallas a Egipto, Abdelaty dijo que El Cairo quiere «continuar la coordinación y la cooperación con la UE» en materias como «la migración legal y la formación de mano de obra cualificada», de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio.

Asimismo, le expresó el deseo de «mantener un diálogo sobre seguridad y defensa» y «la cooperación en la lucha contra el terrorismo», mientras que Abdelaty solicitó a Kallas el apoyo de la UE para que Egipto «se convierta en un centro regional de asistencia humanitaria en zonas de crisis».

En los últimos años, especialmente tras el estallido de las guerras en la Franja de Gaza y Sudán en 2023, Egipto ha recibido a millones de refugiados y ha exigido a la comunidad internacional que le ayude a hacer frente a esta crisis, que supone una gran carga para sus arcas, o de lo contrario no podrá contener posibles flujos migratorios hacia Europa.

De hecho, Abdelaty recordó la importancia de la participación de la UE para «garantizar la implementación de la segunda fase» del alto el fuego en la Franja de Gaza, que lleva meses estancada, así como para que se permita la entrada de cantidades suficientes de ayuda humanitaria, sin restricciones, al devastado enclave palestino.

También recordó la importancia de formar un comité tecnócrata palestino para gestionar la Franja y el «rápido despliegue de una fuerza internacional de estabilización para supervisar el alto el fuego y allanar el camino para una pronta recuperación y reconstrucción».

Asimismo, Abdelaty informó sobre los esfuerzos egipcios para capacitar a policías palestinos y celebró la propuesta de la UE de apoyar esta medida encaminada a garantizar la situación de seguridad en el enclave. EFE

