Egipto y Alemania urgen a rápido alto el fuego en Sudán

2 minutos

Berlín, 2 dic (EFE).- Los ministros de Exteriores de Egipto y Alemania, Badr Abdelaty y Johann Wadephul, urgieron este martes a ambas partes en el conflicto en Sudán a un alto el fuego, el mismo día que el Ejército de Sudán acusó al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de «engañar» a la comunidad internacional por no haber respetado la tregua unilateral que había anunciado hace una semana.

Abdelaty, cuyo país forma parte junto con EE. UU., Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) del llamado Cuarteto para Sudán, dijo en una rueda de prensa con Wadephul en Berlín que había hablado con sus homólogos de este formato sobre la necesidad de «alcanzar un alto el fuego lo antes posible y crear zonas seguras».

«El objetivo es primero un alto el fuego y después el inicio de un proceso político inclusivo», afirmó y aseguró que ahora se trata de aplicar las ideas formuladas por el Cuarteto en septiembre.

Abdelaty recalcó que el citado proceso político no debe excluir a nadie y que debe estar exclusivamente bajo el control de los sudaneses y agregó que «la integridad territorial de Sudán debe ser respetada, no aceptaremos una partición y las instituciones del Estado deben preservarse».

Además, señaló la importancia de que se abran corredores seguros para que pueda llegar ayuda humanitaria a los civiles que han huido ante las atrocidades de la guerra.

Wadephul por su parte expresó su apoyo al plan del Cuarteto para alcanzar la paz y un Gobierno civil y recordó que la UE ya ha impuesto sanciones contra las FAR por sus «crueles crímenes» contra civiles.

«Sobre todo tienen que cumplir ahora ellos mismos el alto el fuego que anunciaron, para que menos personas mueran de hambre y de sed en su huida» dijo y anunció que Alemania aportará otros 16 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia.

«Trabajamos intensivamente en cuidar de que ambas partes cumplan el alto el fuego y que las personas que sufren tan terriblemente puedan ser abastecidas», resaltó.

El Ejército de Sudán acusó este martes a las FAR de «mentir» y «engañar» a la comunidad internacional al haber atacado repetidamente y a diario con artillería y drones la estratégica ciudad de Babanunsa, pese a que había anunciado una tregua unilateral» en la guerra.

Esas afirmaciones llegan una semana después de que el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, anunciara una tregua humanitaria unilateral de tres meses en la guerra que asola Sudán desde abril de 2023.EFE

