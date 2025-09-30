Egipto y Catar confirman que entregaron el plan de Trump a Hamás

2 minutos

El Cairo, 30 (EFE).- Egipto y Catar, mediadores en la guerra de Gaza, han confirmado que han entregado a Hamás el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el «día después» en la Franja, y que el grupo islamista palestino prometió «estudiarlo de forma objetiva».

«Egipto y Catar entregaron a Hamás la propuesta estadounidense de un alto el fuego en Gaza, y el movimiento confirmó que está estudiando el plan de manera positiva y objetiva», dijo una fuente de seguridad egipcia, citada en las últimas horas por el canal de televisión Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia egipcios.

Varios medios árabes afirmaron por su parte que el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, y el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, informaron a los líderes de Hamás del plan de Trump, compuesto de 20 puntos y que estipula, entre otros, el desarme del grupo islamista, y que no tenga papel en el futuro de Gaza.

La propuesta de Trump, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por una «Junta de la Paz» presidida por Trump y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair, aunque no hay datos de la creación de un Estado palestino.

Varios países árabes e islámicos, incluidos actores influyentes, como Arabia Saudí y Turquía, además de Egipto y Catar, han aceptado el plan, mientras que el grupo islamista palestino la Yihad Islámica, que participó en los ataques del 7 de octubre en territorio israelí, junto con Hamás, lo ha rechazado tras considerarlo una «receta para continuar agresión contra» Palestina. EFE

fa/rsm/alf