Egipto y Catar rechazan la ocupación israelí de Gaza e instan a iniciar su reconstrucción

El Cairo, 18 ago (EFE).- Egipto y Catar, mediadores junto con Estados Unidos en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, rechazaron este lunes la ocupación militar de la Franja de Gaza por parte del Ejército israelí y urgieron a iniciar la reconstrucción del enclave en cuanto se alcance una tregua.

Esos fueron los principales puntos que abordó el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en la ciudad mediterránea de Al Alamein con el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, donde trataron también el desarrollo de la situación humanitaria en Gaza y la situación de las negociaciones.

El portavoz de la Presidencia de Egipto, Mohamed al Shenawy, detalló en un comunicado que ambas partes «rechazaron categóricamente la reocupación militar de la Franja y cualquier intento de desplazar a los palestinos de su territorio».

Asimismo, destacaron los esfuerzos como mediadores para «alcanzar un acuerdo que garantice un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, permita la entrada urgente y sin obstáculos de la ayuda humanitaria, y la liberación de rehenes y prisioneros».

Según el portavoz egipcio, ambos mandatarios defendieron el reconocimiento del Estado palestino independiente como «la única vía para lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio».

También remarcaron «la necesidad de iniciar de inmediato el proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza tras el alto el fuego y de prepararse para la Conferencia Internacional de Reconstrucción de El Cairo, en cooperación con el Gobierno palestino y las Naciones Unidas».

El encuentro tuvo lugar mientras las delegaciones mediadoras aceleran los contactos con las distintas facciones palestinas, en especial el grupo islamista Hamás, y con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para alcanzar un acuerdo de alto al fuego con el que evitar el inicio del plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza.

Según informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia, Israel ha transmitido a Egipto, Catar y Estados Unidos, que median en la guerra, «un mensaje» en el que advertía de que iniciaría su plan de ocupar la capital de Gaza «próximamente» si Hamás no vuelve a la mesa de negociaciones según las condiciones israelíes.

«Entre las condiciones que contiene el mensaje israelí para poner fin a la guerra, están el desarme de Hamás, la liberación de los rehenes y el establecimiento de una administración en Gaza que no incluya a Hamás ni a la ANP», dijo la fuente egipcia.

Los mediadores árabes se habían mostrado favorables a la formación de un ejecutivo civil integrado por tecnocratas para la administración del enclave palestino durante un periodo de transición, pero que opere bajo la supervisión de la ANP, que gobierna en algunos puntos de Cisjordania ocupada. EFE

