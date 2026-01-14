Egipto y EEUU coordinan acciones para poner fin a la guerra en Sudán en medio de escalada

3 minutos

El Cairo, 14 ene (EFE).- Egipto y Estados Unidos mantuvieron contactos este miércoles en El Cairo para impulsar el fin de la guerra en Sudán mediante una reunión entre el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el asesor estadounidense para asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, en medio del recrudecimiento de choques entre paramilitares y Ejército sudanés.

«La reunión abordó varios temas regionales de interés mutuo, en particular los acontecimientos en Sudán. El presidente expresó su agradecimiento por el compromiso» del mandatario estadounidense, Donald Trump, con el fin de la guerra en Sudán, indicó en un comunicado el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy.

Boulos es el impulsor de una propuesta de paz para el conflicto en el país africano, que fue apoyada por el llamado Cuarteto para Sudán -EE.UU., Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- que pedía una pausa humanitaria de tres meses, pero hasta el momento no ha habido avances por el rechazo del Ejército sudanés y del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Egipto, que actúa como mediador en este conflicto, incidió durante la reunión en su apoyo «a todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a lograr la seguridad y la estabilidad en Sudán», indicó Al Shenawy.

«El presidente (Al Sisi) enfatizó el firme apoyo de Egipto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, y su categórico rechazo a cualquier intento de socavar su seguridad y estabilidad… Egipto no permitirá que tales intentos ocurran, dado el vínculo intrínseco entre la seguridad nacional de las dos naciones hermanas», añadió.

En la reunión, además de Sudán, también mencionaron la importancia de celebrar la segunda edición del Foro Económico Egipcio-Estadounidense en 2026, «así como la necesidad de intensificar las consultas y la coordinación entre ambos países sobre diversos temas regionales como Libia y el Cuerno de África, para lograr la estabilidad en la región».

Las conversaciones abordaron la necesidad de desescalar y redoblar esfuerzos conjuntos en varios países de la región, sin hacer menciones concretas, coincidiendo con los esfuerzos de Estados Unidos de evitar una escalada entre Abu Dabi y Riad, debido a la crisis que enfrentaron en el Yemen.

Ayer mismo, Boulos insistió a sus mencionados aliados árabes del golfo Pérsico de que su «objetivo común» en el Yemen es derrotar a los rebeldes hutíes proiraníes, en un momento en el que Trump amenaza con atacar Irán para supuestamente defender a manifestantes.

Arabia Saudí y Emiratos, además, convirtieron Sudán en un escenario de rivalidad ya que el primero apoya al Ejército sudanés y el segundo, a los paramilitares liderados por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti.

Abu Dabi -que acoge a líderes paramilitares- ha negado su apoyo, pero hay evidencias, que la ONU considera creíbles, de la transferencia de armas al grupo por parte de EAU, sobre todo a través del este de Libia y Chad.

Mientras, la guerra entre el Ejército y las FAR en Sudán, que comenzó el 15 de abril de 2023, se está recrudeciendo y ha dejado ya decenas de miles de muertos, así como el desplazamiento de más de 13 millones de personas, según la ONU. EFE

kba/amr/alf