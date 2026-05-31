Egipto y Jordania condenan la escalada militar israelí en el sur del Líbano

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El Cairo, 31 may (EFE).- Egipto y Jordania condenaron este domingo la nueva escalada militar israelí contra el sur del Líbano y la calificaron de «una flagrante violación de la soberanía libanesa», en sendos comunicados de los ministerios de Exteriores de ambos países.

«Egipto condena en los términos más enérgicos la escalada militar israelí contra el Líbano y la continua y brutal agresión, plasmada en la expansión de la incursión terrestre en el sur del Líbano», indicó la nota egipcia, que advirtió de que «revela intenciones premeditadas de Israel de imponer una nueva realidad militar y sobre el terreno».

En la misma línea, Jordania afirmó que la «expansión de la incursión terrestre israelí en el sur del Líbano y los ataques contra civiles» constituyen «una flagrante infracción del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región».

El Cairo reiteró «su apoyo a la unidad del Estado libanés, sus instituciones nacionales y la integridad de su territorio», y exigió «la retirada completa de Israel de todo el territorio libanés y la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad en todas sus disposiciones».

El ministerio jordano, además, subrayó la necesidad de «un cese inmediato de los ataques israelíes contra el Líbano y la consolidación del acuerdo de alto el fuego», mostrando «el apoyo inquebrantable de Jordania al Líbano, a su seguridad, estabilidad, soberanía y a la seguridad de sus ciudadanos».

Ambos países árabes hicieron hincapié en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU y los actores internacionales «asuman de manera urgente y decisiva sus responsabilidades para detener la agresión israelí de inmediato», advirtiendo que la continuación de esta escalada «provocará más caos e inestabilidad» en Oriente Medio.

El Ejército israelí continúa avanzando por tierra dentro del sur del Líbano, con intensos ataques y la ampliación de sus operaciones militares, así como la toma del estratégico castillo de Beaufort, pese al alto el fuego vigente y en vísperas de nuevas negociaciones la próxima semana en Washington entre ambos países. EFE

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