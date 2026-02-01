Egipto y Jordania rechazan desplazar a palestinos tras el anuncio israelí de abrir Rafah

El Cairo, 1 feb (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y el rey de Jordania, Abdalá II, reiteraron este domingo su rechazo a «cualquier intento de desplazar al pueblo palestino de su territorio», después de que Israel anunciara que mañana reabrirá el paso de Rafah, que conecta Gaza con el Sinaí, solo para el cruce de personas.

Durante una breve visita del monarca jordano a El Cairo, ambos líderes «renovaron las posturas firmes de Egipto y Jordania de rechazo a cualquier intento de desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio», de acuerdo con un comunicado de la Presidencia egipcia, en el que no se hizo referencia a la reapertura de Rafah.

El organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) informó este domingo de que el cruce de personas a través de Rafah empezará el lunes, y que con ello «se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana».

Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba «abierto», si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo «preparativos preliminares» al movimiento de la población, algo que confirmaron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

El Ejército israelí había anunciado que este domingo tendría lugar la reapertura de Rafah, que Israel cerró el 7 de mayo de 2024 y que supuso el bloqueo de la ayuda y del movimiento de personas a través de este paso vital que une Gaza con el resto del mundo, al ser el único -hasta entonces- en estar fuera del control del Estado judío.

Por otra parte, Al Sisi y Abdalá II también pidieron la plena implementación del acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza, con el objetivo de «acelerar el comienzo de la recuperación temprana y la reconstrucción» del devastado enclave palestino.

En este sentido, también rechazaron «todas las violaciones y prácticas arbitrarias contra el pueblo palestino», en referencia a los ataques israelíes contra la Franja y Cisjordania, y recordaron que el establecimiento de un Estado palestino es la «única vía para lograr la paz y estabilidad permanente en Oriente Medio». EFE

